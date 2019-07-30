أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، اليوم، استمرار أعمال إعادة تأهيل ميناء نشطون. وذكر البرنامج عبر حسابه على "تويتر": "استمرار أعمال إعادة تأهيل ميناء نشطون التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتحسين مستوى وكفاءة خدماته وقدراته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرنامج السعودي يعلن استمرار أعمال وإعادة تأهيل ميناء نشطون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.