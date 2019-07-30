الإمارات تدعم عشرات آلاف المرتزقة وتروج علنا لتقسيم اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير

تنشر الإمارات عشرات آلاف المرتزقة ضمن ميليشيات مسلحة لنشر الفوضى والتخريب في اليمن في وقت تروج فيه علنا للدفع باتجاه تقسيم البلاد.

وبعد قرار الإمارات القاضي بتقليص وجودها العسكري في جنوب اليمن بصورة ملحوظة، برزت عديد من التفسيرات المحتملة وراء هذه الخطوة، لكن أحد أبرز هذه الأسباب يعود إلى تشويه سمعة الإماراتيين في حرب اليمن على نحو متزايد، بحسب موقع المونيتور الأمريكي.

ويورد الموقع أنه من المفترض أن يكون الانسحاب الأخير جزءاً من “إعادة الانتشار الاستراتيجي” للقوات الإماراتية في منطقة الخليج مع تزايد التوترات هناك بين إيران والولايات المتحدة.

في البداية، اقتصر الغضب اليمني إلى حد كبير على انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعَم ارتكابها بواسطة الميليشيات المتحالفة مع الإمارات في جنوب اليمن.

في أواخر يناير، اندلعت المظاهرات في عدن، بسبب تورط ميليشيا الحزام الأمني المدعومة من الإمارات في عمليات الاختفاء القسري للمدنيين اليمنيين.

وفي مارس، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في عدن رداً على مقتل رأفت دنبع، وهو أحد الأشخاص الذين شهدوا ضد عديد من الجنود المتحالفين مع الإمارات، في واقعة اغتصاب طفل في 2018. بعد الإدلاء بشهادته، زُعم أن دنبع قد اختُطف وقُتل بالرصاص على أيدي القوات المدعومة من الإمارات.

وفي منتصف يونيو، اندلعت مظاهرات في محافظة شبوة كانت تحمل لافتات تعارض “احتلال” الإمارات للمنطقة.

وفي مطلع يوليو الجاري، اشتدت الاضطرابات الشعبية في جزيرة سقطرى، حيث رفع المتظاهرون العلم اليمني وانتقدوا قيام الإمارات بزعزعة استقرار تلك الجزيرة.

ووصف عاطف السقطري، وهو ناشط شارك في مظاهرات سقطرى، احتجاجات 1 يوليو بأنها “الأكبر في تاريخ سقطرى”، وربطها بعدم شعبية ميليشيات الحزام الأمني المتحالفة مع الإمارات.

على الرغم من أن وسائل الإعلام الإماراتية وصفت الاحتجاجات بأنها “رفض للقوى الخارجية”، فقد حفَّزَ الوجود العسكري المستمر لدولة الإمارات في جنوب اليمن ضد سلوك أبوظبي.

على سبيل المثال، أثار الناشط حسين البخيتي مشاعر معادية للإمارات من خلال اتهام أبوظبي بمحاولة السيطرة على ساحل اليمن الجنوبي وتذكير السكان المحليين بفشل شركة موانئ دبي العالمية في امتلاك موانئ عدن في الفترة من 2008 إلى 2012.

على الجانب الآخر، اتهم مهران القباطي، وهو رجل دين سلفي بارز، الإمارات مؤخراً بالتهديد بالانقلاب على الفار عبد ربه منصور هادي واللواء الرابع المكلف بحمايته.

الدفع بتقسيم الجنوب..

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على الرغم من أن الهدف الأصلي للتحالف السعودي-الإماراتي كان من المفترض دعم هادي وتوحيد البلاد، تدعم الإمارات هدف المجلس الانتقالي الجنوبي المتمثل في الحكم الذاتي للجنوب.

نظراً إلى أن جنوب اليمن يمثل قاعدة حيوية لطموحات الإمارات في إبراز القوة بالبحر الأحمر والقرن الإفريقي، فإن أبوظبي ترغب في ضمان عدم احتضان اليمنيين في الجنوب للفصائل المناهضة للإمارات، وأن يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن.

ولإعادة بناء صورتها في جنوب اليمن، ترغب الإمارات في مواجهة الاتهامات القائلة بأنها قوة احتلال تسعى إلى بث الشقاق في اليمن.

من خلال تقليص وجودها العسكري في الجنوب من الناحية التكتيكية، تحاول الإمارات إعادة توجيه الانتباه نحو جهودها لتعزيز قضية الحكم الذاتي في جنوب اليمن.

ونظراً إلى أن الانسحاب الإماراتي من اليمن كان مصحوباً بمرحلة انتقالية من “الجانب العسكري أولاً” إلى استراتيجية “السلام أولا” ، تسعى أبوظبي إلى كسب الدعم الشعبي في جنوب اليمن من خلال المشاركة الفعالة في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي يمني سابق يعيش في واشنطن للموقع الأمريكي، إن الإمارات من المرجح أن تدعم المفاوضات السياسية لإنشاء اتحاد بين الشمال والجنوب يمنح جنوب اليمن الحكم الذاتي.

تعتزم الإمارات استبدال قواتها “بجيش يمني جنوبي”، قوامه 52 ألف جندي، من 25 إلى 35 لواء دربهم مستشارون فنيون إماراتيون.

وقال المقدم محمد سالم البوحر، قائد قوات النخبة الشبوانية، وهي مجموعة مسلحة ومدربة من قبل الإمارات، لموقع Al-Monitor، إن الإمارات زادت من دعمها للميليشيات المحلية في عدن وشبوة وحضرموت بالأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول إماراتي مؤخرا إن أبو ظبي “ليست قلقة بشأن وجود فراغ في اليمن، لأن برنامج التدريب العسكري الإماراتي يعد أحد نجاحاتها الرئيسية في اليمن”.

ترويج علني لتقسيم اليمن..

بموازاة ممارساتها الإجرامية على الارض فإن أدوات الإمارات الإعلامية تروج علنا لدفع تقسيم البلاد.

وصرح الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، إن اليمن لن يبقى موحداً، ما أثار عاصفة من التعليقات لناشطين وسياسيين يمنيين.

وكتب عبدالله الذي يوصف بأنه مقرب من ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، على حسابه بموقع “تويتر”: “لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.