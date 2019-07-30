سياسيون واعلاميون عرب يعلقون على التهديدات الإماراتية بتقسيم اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عواصم

تواصلت ردود الفعل العربية على تصريحات المسؤول الاماراتي بشأن تقسيم اليمن.

حيث ردّ الإعلامي القطري المعروف جابر الحرمي، على تغريدة مستشار ولي عهد أبوظبي، عبدالخالق عبدالله التي قال فيها إنّه “لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”، والتي أثارت ضجةً واسعة.

وقال “الحرمي” في تغريدةٍ له إنّه “بعد 5 سنوات من تدمير اليمن تتضح المزيد من نواياكم التآمرية .. ألم تقولوا عندما بدأتم الحرب أنكم ذاهبون لإعادة الشرعية ليمن موحد .. ثم من أنتم حتى تتحدثون بلسان شعب اليمن وتحكمون بانفصاله، وهي رغبة دفينة عندكم للسيطرة على ثرواته ومواقعه الإستراتيجية..”.

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أما السياسي العماني اسحاق بن سالم بن حمود السيابي، نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، فردّ بآيةٍ من القرآن الكريم على ما جاء في تغريدة مستشار محمد بن زايد: ” بسم الله الرحمن الرحيم(وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ……)صدق الله العظيم، من الآية (45)من سورة المائدة.

وكان عبدالخالق عبدالله أثار موجة غضب واسعة خاصةً بين النشطاء اليمنيين على تويتر، بعد دعوته لتقسيم اليمن وتصريحه بأن اليمن الواحد انتهى ولن يعود.

وفي وقت سابق كشف موقع المونيتور الأميركي عن مساعي إماراتية في أروقة الأمم المتحدة لاعتماد حل سلام شامل في اليمن مبني على إقامة اتحاد “كونفدرالي” بين الشمال والجنوب مع إعطاء الجنوب حق الحكم الذاتي.