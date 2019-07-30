تراند اليوم : بعد ظهورها بالحجاب لأول مرة .. ‘‘أحمد الفيشاوي’’ يهين زوجته ويطردها أثناء تشييع جنازة والده وفنان آخر يفض الاشتباك (فيديو)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بعد ظهورها بالحجاب لأول مرة .. ‘‘أحمد الفيشاوي’’ يهين زوجته ويطردها أثناء تشييع جنازة والده وفنان آخر يفض الاشتباك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لم يستطع الفنان المصري أحمد الفيشاوي من ضبط أعصابه في جنازة والده الفنان فاروق الفيشاوي، واستشاط غضباً ليس فقط على الصحفيين، إنما أيضاً وصل الحد الى توبيخ زوجته ندى الكامل .

والتقطت عدسات الكاميرات الكامل بالحجاب للمرة الأولى، وكانت تحاول مساعدة والدته سمية الألفي وتحاول مساعدته أيضاً خلال تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير، إلا أنها لم تسلم من غضبه بين الحشود.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر التوتر الحاصل في علاقة الثنائي والتي بدأت قبل أشهر ونجح والده الراحل في إصلاح الأمور بينهما.

وظهر في المقطع الفيشاوي في غاية الغضب وهو يصرخ بوجه زوجته ويقول لها “والله همشيكي”، بينما حاول الفنان عمرو يوسف الإبعاد بينهما وفض الخلاف.