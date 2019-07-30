تراند اليوم : بالصور : زفاف في السجن.. عروس تلجأ لحيلة شيطانية للحصول على صيدها .. وهكذا كانت المفاجأة..شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بالصور : زفاف في السجن.. عروس تلجأ لحيلة شيطانية للحصول على صيدها .. وهكذا كانت المفاجأة..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ادعت عروس بريطانية أنها مصابة بمرض السرطان وأنها على فراش الموت، حتى تتمكن من الحصول على دعم مادي من جمعية تمول حفلات زفاف المصابين بأمراض خطيرة، إلا أنها ستواجه حكما بالسجن، ما يؤجل زفافها إلى أجل غير معلوم.

ووفق موقع «مترو» الإلكتروني، زعمت كارلا لويز إيفانز (29 عاماً) أنها مصابة بسرطان المثانة وفشل الكبد وأن أيامها باتت معدودة، لتتمكن من تلقي 15000 جنيه إسترليني من جمعية «NHS» الخيرية، التي أجرت فحوصات روتينية للعروس المدعية، لتفاجأ بأنها لا تعاني من أي أمراض.

ونتيجة لفعلتها قدمت الجمعية شكوى للشرطة، التي استدعتها على الفور ووجهت إليها اتهاما بمحاولة الاحتيال وتزوير توقيع الأطباء للحصول على زفاف مجاني، وينتظر أن تواجه العروس حكما بالسجن لم تعرف مدته بعد.

يذكر أن الجمعية الخيرية، التي تتخذ من مانشستر مقراً لها، تساهم في إجراء 10 حفلات زفاف سنوياً للأزواج الذين يعانون من مرض عضال، لإدخال الفرحة على قلوبهم.

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