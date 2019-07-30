أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 30 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: تحذيرات من إستغلال قسم الحروق بمستشفى الجمهورية بعدن للمتاجرة

https://www.alyamanalaraby. com/407798 التحالف يشن غارات على معاقل الحوثي السودان .. تغيير أسم جهاز المخابرات الوطني إلى المخابرات العامة وزير الدفاع يترأس اجتماعاً باللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الوحدات العسكرية انسحاب مفاجئ للحوثيين من الضالع وفرار العشرات من الجبهات باتجاه اب وانفجار صراح حاد بين القيادات واتهامات بالخيانة والغدر خفر السواحل بحضرموت يعلن انتهاء تأمين الموسم السياحي تقديم دعم اماراتي سعودي واسع لمشروع في محافظة أبين الشرعية: جرائم الحوثي تفوق إرهاب القاعدة وداعش العود يدعو شركات البترول للعمل من عدن صحيفة: مليشيا الحوثي ترهن صيانة خزان صافر ببيع النفط لمصلحة جماعته Advertisements تنديد شعبي واسع بمجزرة الحوثيين بحق المدنيين في صعدة التحالف العربي يقصف مواقع لميليشيا الحوثي في صنعاء الحديدة.. إصابات في أوساط المواطنين نتيجة لاستمرار القصف الحوثي تعرف على أسعار الأسمنت والحديد في عاصمة إقليم حضرموت تعرف على الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في المحافظات أسعار الخضروات والفواكه في عدن قائمة بأسعار الخضروات والفواكة في أسواق مأرب أسعار الفواكة والأسماك في أسواق المكلا اليوم الثلاثاء أسعار الخضروات والفواكه اليوم في أسواق صنعاء صحيفة: الإمارات تعيد الحياة إلى اليمن

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