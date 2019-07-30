تراند اليوم : لأول مرة : إلغاء الصلاة وخطبة الجمعة وإغلاق المساجد بأوامر المفتي ‘‘تفاصيل خاصة’’

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لأول مرة : إلغاء الصلاة وخطبة الجمعة وإغلاق المساجد بأوامر المفتي ‘‘تفاصيل خاصة’’ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ألغيت صلاة وخطبتا الجمعة يوم في عدد من مساجد محافظتي عمران وصعدة (شمال اليمن) ، بعد فتوى أصدرها أحد مراجع ما يسمى بالمذهب الزيدي .

وقالت مصادر محلية في عمران لـ‘‘ناس تايمز’’ إن فتوى المرجعية الزيدية ‘‘ يحيى أبوعواضة’’ أفتى بإلغاء صلاة الجمعة وخطبتيها ، في كافة المساجد الخاضعة لسيطرة أتباعه في عدد من المحافظات.

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وأوضحت المصادر أن هذا الإجراء، جاء احتجاجًا على ممارسات مليشيات عبدالملك الحوثي، التي أصدرت توجيهات بضرورة الدعاء للمقاتلين، الأمر الذي رفضه أئمة وخطباء المساجد التابعين للمرجعية الزيدية أبوعواضة.

يأتي ذلك في ظل صراع خفي بين مكونات المذهب الزيدي الهادوي، حيث انتشرت مراكز التشيع التابعة لـ‘‘أبوعواضة’’ ومحمد عبدالعظيم الحوثي، خلال السنوات الأخيرة، في ظل حماية مليشيات عبدالملك الحوثي، إلا أن ليالي الود لم تدم طويلًا لاختلاف الأجندة والأهداف بين الفصيلين الخاضعين لتوجيهات أبناء العمومة من أسرة الحوثي.