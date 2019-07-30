الحديدة.. إصابات في أوساط المواطنين نتيجة لاستمرار القصف الحوثي

أصيب عدد من المواطنين أمس الإثنين، نتيجة لتجديد مليشيات تصعيدها على مناطق متفرقة من محافظة الحديدة، حيث استهدفت الأحياء السكنية بشكل متواصل.

وذكرت مصادر محلية أن المليشيات كثفت من القصف العشوائي على الأحياء السكنية شمال ووسط مدينة حيس بقذائف مدفعية الهاون الثقيل ، وأدى القصف إلى إصابة أحد المواطنين ويدعى علي أحمد راجح هبيت بجروح متفاوتة نُقل على إثرها إلى المستشفى .

وتابعت المصادر أن عناصر من مليشيات الحوثي أطلقت النار بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبالأسلحة القناصة بشكل مكثف صوب منازل المواطنين في أطراف المدينة ، وأصابت المواطن سلمان حسن سلمان مجهصي بجروح .

إلى ذلك أكدت مصادر عسكرية في حيس أن القوات المشتركة تصدت لهجوم شنته مليشيات الحوثي على المواقع العسكرية في أطراف قرية الحلّه بمنطقة بني مغاري غرب مديرية حيس .

وأكدت المصادر أن المليشيات شنت عمليات هجوم واسعة على المواقع من جهات عدة، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات وتكبدت المليشيات خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد فيما لاذت بقية العناصر بالفرار ، وانتهت بكسر الهجمات الواسعة التي شنتها المليشيات الإرهابية .