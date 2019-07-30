أنباء عن مصرع عميد تابع لمليشيا ايران الحوثية في الضالع

تتواصل هزائم لمليشيا ايران الحوثية في جبهة الضالع في ظل معارك يومية. وقالت مصادر محلية إن القوات المشتركة ابحطت هجمات لمليشيا ايران الحوثية متفرقة في جبهتي حجر وباب غلق. وذكرت المصادر ان المعارك ادت الى مصرع عميد في صفوف المليشيا يدعى علي حسين الهاشمي قائد بجهة حجر. وتتكبد مليشيا ايران الحوثية خسائر فادحة يوميا في جبهة قعطبة وحجر ومريس منذ عدة اشهر.

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