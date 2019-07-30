الأمم المتحدة تكشف عن خطوة جديدة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم اشتاينر، الإثنين، إن المنظمة تعمل مع السلطات المحلية في مدينة الحديدة غربي اليمن، لإعادة وإنعاش وتأهيل ميناء المدينة.

وأضاف اشتاينر في تصريحات للصحفيين خلال مغادرته للعاصمة صنعاء، مع الوفد المرافق له، أن إعادة تأهيل الميناء تأتي كجزء من أولويات المرحلة القادمة لضمان المضي قدماً في خطوات اتفاق السويد.

وأوضح إن زيارته إلى مدينة الحديدة، جاءت ضمن اتفاق السويد الذي توصل له طرفا النزاع في اليمن أواخر العام الماضي، لضمان تشغيل ميناء الحديدة مرة أخرى.

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وأشار إلى إن إعادة تشغيل الميناء أولوية ستساعد في التقدم باتفاق السويد، كما يعد أمر حيوي ومهم للمساعدات الغذائية، كما ستستهم في دعم الاقتصاد اليمني.

وقال اشتاينر إن اليمنيين والعالم يتطلعون لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والدور الذي سيلعبه هذا الاتفاق في السعي تجاه السلام والعمل الذي ستقوم به منظمات الأمم المتحدة.

ويأتي تنفيذ اتفاق السويد من جانب واحد بعد رفض حكومة هادي الالتزام بتنفيذ الخطوات المتعلقة بها.