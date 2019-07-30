العود يدعو شركات البترول للعمل من عدن

دعا أوس العود، وزير النفط والمعادن، الشركات البترولية بالقطاعات الإنتاجية والاستكشافية إلى فتح أو نقل مكاتب الشركات الرسمية التابعة لها إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد العود، في تعميم صادر عن وزارة النفط اليمنية، على سرعة استئناف الشركات كافة العمليات البترولية الإنتاجية والاستكشافية وفقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج، أسوة بالشركات البترولية الوطنية والأجنبية العاملة بعدد من القطاعات النفطية الأخرى، وعلى وجه الخصوص القطاعات (9، 52، 14، 10، 51 ،53).

وطالب وزير النفط الشركات بتقديم برامج العمل والموازنات السنوية التشغيلية للقطاعات، عبر اللجان التشغيلية والاستكشافية وهيئة استكشاف وإنتاج النفط بمحافظة عدن.

وأكد احتفاظ الوزارة بكامل حقوقها وحقوق الحكومة التي لا تسقط بالتقادم، وفقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج والقوانين اليمنية النافذة.