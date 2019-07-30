شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـل: شركة سعودية عملاقة يملكها أمير كبير ترفض السعودة وتوجيهات وزارة العمل وتمنح اليمنيين تاشيرات مجانية للدخول الى اراضيها للعمل لديها وبميزات مدهشة ومغرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اعلنت احدى الشركات السعودية الكبيرة انها بصدد الحصول على عدد هائل من التاشيرات سوف يتم منحها فقط للعمالة اليمنية دون غيرها .
وكشف موقع الناي الذي اورد الخبر ان الشركة التي يمتلكها رجل اعمال يمني حاصل على الجنسية السعودية ويشاركه امير كبير في المنطقة الشرقية سوف يساهمان بشكل فاعل في الحد من معاناة اليمنيين وأكدت ان مالكي الشركة العملاقة يؤمنان بان العمالة اليمنية من افضل الكفائات خاصة اذا ما تم معاملتها بشكل جيد واعطائها حقوقها .
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واوضح الموقع انه سيتم الاعلان قريبا عن اسم الشركة وموقعها وكيفية التواصل معها للحصول على التاشيرات والعمل حيث ستمنح الشركة مميزات جيدة منها الراتب الاساسي والمكافئات الشهرية بالاضافة الى السكن والمواصلات اذا تطلب الامر ذلك.
ويبحث العديد من اليمنيين عن وظائف شاغرة يوميًا لمواجهة أعباء المعيشة المنهدة بفعل الحرب الدائرة في البلاد، ولبناء مستقبلهم ولتحقيق أهدافهم المنشودة.
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : عاجـل: شركة سعودية عملاقة يملكها أمير كبير ترفض السعودة وتوجيهات وزارة العمل وتمنح اليمنيين تاشيرات مجانية للدخول الى اراضيها للعمل لديها وبميزات مدهشة ومغرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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