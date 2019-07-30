تراند اليوم : وردنا الآن .. قائد كتيبة اللواء الثالث عروبة يبكي الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويجعل عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم يضحكون ويرقصون فرحا بهذا العمل الصادم

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن .. قائد كتيبة اللواء الثالث عروبة يبكي الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويجعل عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم يضحكون ويرقصون فرحا بهذا العمل الصادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن العقيد محمد السدعي قائد كتيبة العربات والعيارات في اللواء ثالث عروبة التابع لـ علي محسن الأحمر محور جبهة الخوبة انشقاقه من جيش الشرعية وانضمامه للحوثيين.. بحسب مصادر اعلامية. يذكر بان العقيد السدعي هو أبن عم القيادي في حزب الإصلاح ومسؤوله المباشر اللواء عبدالكريم السدعي قائد لواء العروبة. شاهد أيضاً: Advertisements ويعتبر هذا الانشقاق ـ الذي نقلته وسائل ومواقع الكترونية مساء اليوم ـ وانضمام قيادات عسكرية تابعة لجيش الشرعية لصفوف الحوثي هو الثالث على التوالي.

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