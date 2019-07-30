تراند اليوم : ورد الآن: عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويصدم كل انصاره ويمنح قيادي اماراتي رفيع ومن اقرب المقربين لولي عهد ابو ظبي وسام " الحسين" من الدرجة الاولى

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: عبد الملك الحوثي يباغت الشرعية والتحالف ويصدم كل انصاره ويمنح قيادي اماراتي رفيع ومن اقرب المقربين لولي عهد ابو ظبي وسام " الحسين" من الدرجة الاولى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال عبدالعزيز جباري نائب رئيس مجلس النواب ان ما اعلنه المستشار الإماراتي عبدالخالق عبدالله عن وحدة اليمن يستحق قبله من الحوثي على جبينه و"وسام الحسين" من الدرجة الأولى.

وقال جباري في منشور له على صفحته في فيس بوك ان تسيم اليمن وتقرير مصير وحدته لم نسمعه من الأعداء ولاحتى قادة إسرائيل أنفسهم مشيرا الى أن تجزئة وتقسيم اليمن لايضاهيه في الانجاز الا جهود توحيد المملكة العربية السعودية وكذا دولة الإمارات العربية المتحدة مع الفارق ان الآباء عملوا على توحيد بلدانهم واليوم يعملون على تقسيم وتجزئة اليمن.

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ودعا جباري الشعب اليمني والقوى الوطنية والسياسية إلى القيام بواجبهم وإفشال المؤامرة موضحا أن لاعذر لأحد بعد اليوم وإرادة الله هي الغالية.

نص رسالة جباري..

شكرا لأخونا المستشار عبدالخالق عبدالله ..

شكرا لك لبشارتك لأشقائك اليمنيين بأن بلادهم بعد اليوم لن تكون موحدة . هذه البشارة تستحق قبله من الحوثي على جبينك . ووسام الحسين من الدرجه الاولى فهذا الموقف الاخوي الصادق من اشقائنا الذي استنجدنا بهم سيكتبه التاريخ بأحرف من نور وسيظل الشعب اليمني مديون لأشقائه بانهم وقفوا إلى جانبه وقت الشدة ولم يتركوه إلا بعد أن حولوه من دوله واحدة موحدة إلى عدد من الدول لايعرف كم يريدون عددها .

وهذا الانجاز إن تم لايضاهيه إنجاز إلا توحيد المملكة العربيه السعوديه علي يد المرحوم الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ، والانجاز العظيم للمرحوم الشيخ زايد موحد الإمارات العربية المتحدة رحمة الله تغشاه.

مع الفارق ان المرحومين عملوا على توحيد بلادهم والحاضرين يعملون على تجزئة بلادنا.

شكرا لك يا دكتور على هذه البشارة والمواقف العربيه الأصيلة فهذه المواقف المشرفه لايتخذها إلا الكبار امثالك . فغيرك لم يقف معنا هذا الموقف ..فلا نتنياهو. ومن قبله شمعون بيريز ولا حتى شارون نفسه سمعنا منهم بمثل هذه البشارات . ولا حتى حكام ايران رغم رغبتهم الكبيرة لذلك . بشرتنا أنكم سوف تجزؤون بلادنا بشرك الله بما تستحق . لم نكن نصدق أنكم تحبوننا هذا الحب الشديد وتريدون لليمن الخير الكثير وكانت عقولنا ترفض مثل هذا الكلام حتى سمعناها ولمسناها منك ومن غيرك . لكن بعد هذا لا مجال إلا تصديقك. ولن نستغرب أن تقولها في يوما ما لدولة شقيقه أخرى بأن المملكة لن تكون موحده بعد اليوم ولهذا على الشعب اليمني وقواه الوطنية والسياسية ان تعي ولا عذر لأحد بعد اليوم ... وارادة الله هي الغالبة . سلام الله عليك ايها الشعب اليمني العظيم القادر على إفشال كل المؤامرة.. عبدالعزيز جباري مارب