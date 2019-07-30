خفر السواحل بحضرموت يعلن انتهاء تأمين الموسم السياحي

أعلنت قيادة قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، مساء الأحد، انتهاء عملية تأمين مهرجانات موسم البلدة السياحي لهذا العام 2019م.

يذكر أن قيادة قوات خفر السواحل هي المكلفة بتأمين موسم البلدة والمشرفة على فرق الإخلاء والإنقاذ خلال الموسم السياحي .

وبحسب توجيهات اللجنة المكلفة من قبل قائد قوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت فإنه تم رفع الخيام من بعض المربعات بداية من مساء اليوم الأحد.

وأشارت اللجنة، إلى أنه سيتم الإبقاء على بعض المربعات مع بعض من فرق الإخلاء والإنقاذ والدوريات المتحركة في الأماكن الخطرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك لما تقتضيه المصلحة العامة لحماية المواطنين خصوصاً مع استمرار توافد الكثير للسواحل خلال هذه الأيام.