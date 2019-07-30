شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب العسل مع الماء على الريق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد الماء والعسل من أكثر المواد أهميّة على سطح الأرض لجسم الإنسان، فحين يتناول الإنسان الماء والعسل كلاً منهما على حدة، فإنّه يجني العديد من الفوائد، فكيف إذا تناول الإنسان العسل والماء سويّاً؟ وهنا في هذا المقال سوف نتناول الحديث عن فوائد العسل مع الماء لصحة الجسم.[١] فوائد الماء مع العسل للماء والعسل فوائد عديدة منها:[٢] ينظّم أنشطة الجسم المختلفة، حيث إنّ تناول الماء الدافئ مع العسل وخصوصاً في الصباح على الريق يساعد على تحسين عمليّة الهضم وينظمها، كما أنّ خواصه المطهرة، تساهم في زيادة ليونة الأمعاء وتقلل من حموضة المعدة وتقرحها.

يعزّز من قدرة جهاز المناعة على مقاومة الطفيليات والتخلّص منها، حيث إنّ للعسل صفات مضادّة للبكتيريا، كما أنّه غني بالفيتامينات والإنزيمات، والعناصر المعدنية التي تعتبر خط الدفاع الأول تجاه الفطريات والبكتيريا، كما أنّ تناول العسل مع الماء يساعد في التخلص من الجذور الحرة، ويحمي أيضاً من الإصابة بالإنفلونزا.

يقلّل من الحساسيّة، حيث إنّ العسل يساعد الجسم على التكيّف مع نوع حبوب اللقاح المنتشرة في المكان الّذي يعيش به الشخص، وبالتالي *يقلل من إصابة الجسم بالحساسية عند تعرّضه لهذه الحبوب. يتخلّص من احتقان الحلق، ويحمي من السعال، ويساعد في تهدئة الحلق ويمنع تهيجه. يحمي اضطرابات الجهاز التنفسي كالربو والسعال ونزلات البرد.

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يساعد على التخلص من السموم الضارّة من الجسم، والتي تؤدّي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، كما أنّ إضافة الليمون إلى مشروب العسل والماء يزيد من فعاليته وفائدته؛ وذلك لاحتوائه على حمض الستريك الّذي يزيد من نشاط الإنزيمات، فبالتالي يحفّز الكبد على التخلص من السموم بشكل سريع وفعّال. يتخلّص من الحبوب والبقع الداكنة على البشرة.

يحافظ على صحة البشرة والجلد ويزيد من بريقه ولمعانه، حيث إنّ العسل المضاد للأكسدة له القدرة العالية على مهاجمة الشقائق الحرّة – التي تسبب تجاعيد الجلد وترهلاته – وترطيب الجسم، والتقليل من مشاكل القلب والأوعية الدموية.

يساعد تناول الماء مع العسل على التقليل من آلام البطن والذي تعاني منه النساء بكثرة خلال فترة الحيض. دور العسل والماء في انزال الوزن يساعد على النحافة، حيث إنّ شرب الماء مع العسل له دور كبير في التخلّص من الدهون الزائدة، وذلك لأنّ السكر الموجود في العسل هو سكر طبيعي، فبالتالي يوفر بدوره مصدراً صحيّاً للسعرات الحراريّة. كذلك يحمي الجسم من السكريات غير الطبيعية، لذلك فإنّ شرب الماء الدافىء مع العسل يساعد في التخلص من الوزن الزائد على المدى البعيد.