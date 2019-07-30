منظمة اللاجئين الأممية تحذر من سوء التغذية في اليمن

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الخليج 365 – وكالات
قالت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الإثنين، إن سوء التغذية ما يزال يؤثر بشكل هائل، على الملايين من سكان اليمن التي تشهد عدواناً سافرا للعام الخامس على التوالي.
وذكرت المفوضية في تقرير لها، أن “سوء التغذية ما يزال عاملاً كبيرا يؤثر على رفاهية الملايين في اليمن، وخاصة الأطفال”.
وذكر التقرير أن “24.1 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما تم رصد نزوح 3.56 ملايين شخص منذ مارس/ آذار 2015”.
وتابع: “في 17 يوليو/ تموز الجاري، قامت المفوضية بمهمة ليوم واحد إلى محافظة عمران (جنوبي صنعاء) للتحقق من مواقع إنشاء 23 مبنى إيواء متعدد الأغراض للنازحين في المحافظة ”.
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