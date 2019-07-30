ارتفاع عدد ضحايا مجزرة قطابر وردود الفعل تتوالى (اسماء الضحايا)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

ارتفعت حصيلة مجزرة العدوان السعودي الأمريكي على سوق آل ثابت بمديرية قطابر إلى 14 شهيدا بينهم 4 أطفال.

وكان العدوان السعودي استهدف ، امس الاثنين، سوق آل ثابت بمديرية قطابر في وقت الازدحام في السوق ما أدى إلى وقوع أكثر من 35 شهيدًا وجريحًا بينهم أطفال.

إلى ذلك أكد وزير الصحة الدكتور طه المتوكل أن هناك أكثر من 10 حالات خطرة بين جرحى القصف السعودي على سوق آل ثابت وهناك عدد من الأشلاء لم يتم التعرف عليها والحصيلة قابلة للارتفاع.

رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام اكد هو الاخر أن ارتكاب المجازر البشعة بحق المدنيين وحشيةٌ طبعت سلوك النظام السعودي طوال سنوات العدوان المدعوم أمريكيا وبريطانيا.

واعتبر عبد السلام في تغريدة له استهداف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بصعدة، مجزرةً شنيعة بحق المدنيين الأبرياء تعبر عن وحشيةٍ سلوك النظام السعودي طوال سنوات العدوان المدعوم أمريكيا وبريطانيا.

من جانبه أدان الناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ الوطني وزير الإعلام ضيف الله الشامي، المجزرة المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي اليوم في سوق شعبي في مديرية قطابر بمحافظة صعدة والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

وأوضح ناطق الحكومة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه المجزرة جريمة حرب وإبادة جماعية لن تسقط بالتقادم.. مبينا أن هذه الجريمة تعكس مستوى الإنحطاط والسقوط الأخلاقي والقيمي للعدوان وفشله في المواجهة العسكرية.

ولفت أن الأهداف الاستراتيجية للجيش واللجان الشعبية ستتوسع وسيكون الرد بما يتناسب مع جريمة العدوان اليوم في مديرية قطابر.

وحمل تحالف العدوان وفي المقدمة النظام الأمريكي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة والجرائم السابقة التي تتنافى مع كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

كما حمل ناطق الحكومة، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية المسؤولية جراء تخاذلها عن القيام بالدور المناط بها ..داعيا إياها إلى إدانة هذه الجريمة والعمل على التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها.

مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ادان من جانبه جريمة تحالف العدوان في سوق شعبي بمديرية قطابر محافظة صعدة والذي راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى.

وأوضح المصدر أن هذه المجزرة بحق المدنيين تأتي تأكيدا للسياسة التي تنتهجها دول العدوان في استهداف المدنيين وأماكن تجمعهم في انتهاك صارخ لكل الأديان والمواثيق والقوانين الدولية.

وطالب المصدر المسؤول المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.

أسماء شهداء وجرحى مجزرة العدوان السعودي على سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية:

أسماء الشهداء:

1- لبيب عبدة مساوى المساوى .. العمر 20 سنة محافظة ريمة

2- عبدالحفيظ احمد طبع المساوى .. العمر 20 سنة محافظة ريمة

3- مهدي يحيى حسن الفحيش .. العمر 30 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

4- زايد يحيى معوض سعدان .. العمر 29 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

5- محمد عبدالله يحيى سعدان .. العمر 23 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

6- محمد علي حسن سعدان .. العمر 22 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

7- ناجي حسن يحيى سعدان .. العمر 28 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

8- محمد علي احمد سعدان .. العمر 30 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

9- موسى حسين علي القاضي .. العمر 27 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

10- محمد الياس يحيى سعدان .. العمر 15 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

11- قيس عبدة مبخوت سعدان .. العمر 12 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

12- علي عايض محمد سعدان .. العمر 17 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

Advertisements

13- نبيل مهدي مبخوت سعدان .. العمر 12 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

14- محسن علي احمد سعدان .. العمر 28 سنة مديرية وشحة بمحافظة حجة

أسماء الجرحى:

1. يعقوب عبده مساوى أحمد 17 عام محافظة ريمة

2. حيدر مثنى حيدر الطبزة 27 عام محافظة ريم

3. علي علي حسين القاضي 55 عام محافظة ريمة

4. مراد علي محمد العقبة 20 عام محافظة ريمة

5. عماد عبدالله علي البكاري 25 عام محافظة ريمة

6. هاشم علي محمد الشامي 13 عام محافظة ريمة

7. علي محسن عبده سعدان 13 عام مديرية وشحة محافظة حجة

8. علي علي علي فحيش 15 عام مديرية وشحة محافظة حجة

9. يوسف علي احمد سعدان 27 عام مديرية وشحة محافظة حجة

10. حمزة شوعي ناصر سعدان 21 عام مديرية وشحة محافظة حجة

11. محمد حمود مهدي الفحيش 15 عام مديرية وشحة محافظة حجة

12. رمزي حسين معوض سعدان 20 عام مديرية وشحة محافظة حجة

13. فايز عايض معوض سعدان 16 عام مديرية وشحة محافظة حجة

14. ماجد عبدالله الواقدي 24 عام مديرية الجعفرية محافظة ريمة

15. حمدي محمد حسن سعدان 12 عام مديرية وشحة محافظة حجة

16. احمد محمد حسن سعدان 16 عام مديرية وشحة محافظة حجة

17. حامد علي معوض سعدان 15 عام مديرية وشحة محافظة حجة

18. صفوان عبده هداج سعدان 12 عام مديرية وشحة محافظة حجة

19. علي احمد علي الفحيش 25 عام مديرية وشحة محافظة حجة

20. أسامة عبده هداج سعدان 14 عام مديرية وشحة محافظة حجة

21. أحمد محمد قاسم شتيوي 29 عام مديرية وشحة محافظة حجة

22. صابر هادي محمد حليس 15 عام مديرية وشحة محافظة حجة

23. محمد علي مهدي سعدان 15 عام مديرية وشحة محافظة حجة

24. عبدالله عبده حسن سعدان 13 عام مديرية وشحة محافظة حجة

25. بزيها مرها الأثيوبي 30 عام أثيوبيا