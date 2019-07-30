انسحاب مفاجئ للحوثيين من الضالع وفرار العشرات من الجبهات باتجاه اب وانفجار صراح حاد بين القيادات واتهامات بالخيانة والغد

احتدمت الخلافات والانكسارات، مجدداً، في صفوف مليشيات الحوثي على جبهات شمال محافظة الضالع، خلال اليومين الماضيين مع اشتداد المعارك واشتعال المواجهات من مريس شرقاً، ومروراً بالفاخر وشخب والزبيريات وحتى باجة شمالي غرب، ليكتشف متحوثون -من إب والمناطق الوسطى غالباً- أنهم ضحية خدعة استدرجتهم إلى الخطوط الأمامية دونما خيار أمامهم إلا القتل المجاني.

وتم رصد انسحابات لمجاميع حوثية من أرض المعركة في جبهات القتال شمال غرب الضالع باتجاه إب، لاحقتها مجاميع أخرى وقطعت عليها الطريق.