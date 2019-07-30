شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : الامير محمد بن سلمان يفاجئ الجميع بهذا التصرف اثناء تشييع جثمان عمه يوم امس الاثنين .. شاهد الصورة التي نشرتها قناة الاخبارية واشعلت مواقع التواصل السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ودعت الأسرة الحاكمة في السعودية، امس الاثنين الامير بندر بن عبدالعزيز آل سعود عن عمرا قارب المائة عام .

وشارك امراء السعودية يتقدمهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولون كبار ، مساء امس الإثنين، بتشييع جثمان الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، والصلاة عليه بالمسجد الحرام.

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ونشر حساب قناة الاخبارية السعودية صورة للامير محمد بن سلمان وهو في حالة خشوع وتأثر كبير اثناء الصلاة على الامير بندر بن عبدالعزيز .

واعاد ناشطون سعوديون تداول صورة ولي العهد السعودي بشكل واسع ، معلقين عليها بقولهم انها تكشف الجانب الانساني في شخصية الامير محمد بن سلمان الذي عرف بالحزم والجلادة وقوة الشخصية .