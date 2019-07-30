شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى تسعد جميع اليمنيين والأمم المتحدة تستجيب لمبادرة الحوثيين لتسليم مرتبات كافة موظفي الدولة شهرياً (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم اشتاينر، اليوم الإثنين، إن المنظمة تعمل مع السلطات المحلية في مدينة الحديدة غربي اليمن، لإعادة وإنعاش وتأهيل ميناء المدينة.

وأضاف اشتاينر في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول” خلال مغادرته للعاصمة صنعاء، مع الوفد المرافق له، أن إعادة تأهيل الميناء تأتي كجزء من أولويات المرحلة القادمة لضمان المضي قدماً في خطوات اتفاق السويد.

وأوضح إن زيارته إلى مدينة الحديدة، جاءت ضمن اتفاق السويد الذي توصل له طرفا النزاع في اليمن أواخر العام الماضي، لضمان تشغيل ميناء الحديدة مرة أخرى.

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وأشار إلى إن إعادة تشغيل الميناء أولوية ستساعد في التقدم باتفاق السويد، كما يعد أمر حيوي ومهم للمساعدات الغذائية، كما ستستهم في دعم الاقتصاد اليمني.

وقال اشتاينر إن اليمنيين والعالم يتطلعون لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والدور الذي سيلعبه هذا الاتفاق في السعي تجاه السلام والعمل الذي ستقوم به منظمات الأمم المتحدة.

وأضاف “نتواجد في اليمن لمساعدة الشعب منذ أكثر من أربعين عاماً، وتواجدنا في الحديدة منذ فبراير هو أكبر دليل على حرصنا لتوفير المساعدة للسكان في المدينة”.

وفي 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018، توصلت الحكومة اليمنية في صنعاء وحكومة المرتزقة المنفية في الرياض، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة الساحلية، وينص هذا الإتفاق أيضاً، على أن تورد جميع إيرادات البلاد من قبل الطرفين، من بينها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بجميع أنحاء اليمن، وعلى أن يتم إستكمال صياغة الآلية للجانب الإقتصادي في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان، إلا أن حكومة الفار هادي تنصلت عن الإلتزام في التقدم بتلك التفاهمات وأفشلت أي تحرك إيجابي في هذا الإتجاه.