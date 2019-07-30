شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كبير في الشرعيه يعود الى صنعاء بعد ابلاغ الشرعية بذلك هل نسق مع الحوثيين الاسم والصوره؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وصل إلى صنعاء رغم ظروف في غاية التعقيد مروراً بالرياض ثم عدن غير مُكترث بما قد يكون مصيره .. هو أحد الكوادر المهنية الوطنية من ذوي الخبرة الطويلة و من مؤسسي التعليم العالي والذي شغل منصب مستشار ثقافي للحكومة الشرعية في مملكة ماليزيا .
الاستاذ رشدي الكوشاب ، كتب على صفحته الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك .. عدت من ماليزيا مروراً بالرياض والتقيت هناك بنائب رئيس الجمهورية و كذا بنائب رئيس مجلس النواب بحكومة الشرعية الى جانب بعض الشخصيات القيادية في عدن مؤكداً إتخاذه القرار النهائي بالعودة الى صنعاء ، وقد تمنى الجميع من المذكور التريث في هذا القرار .
الجدير بالذكر بأن الكوشاب كانت له مؤخراً مقالات ومنشورات شجاعة و جريئة لمقارعة الفساد المتفشي في حكومة الشرعية ونخص بالذكر مكتب رئيس الجمهورية الذي سلبه حقوقه كاملة .
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