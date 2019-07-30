شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كتاب صغير الحجم ينتشر في صنعاء والمحافظات بشكل كبير يصيب الحوثيين بالجنون وحالة من الاستنفار للبحث عنه .. ما الذي يحتوية هذا الكتاب .. (شاهد التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كتاب صغير الحجم ينتشر في صنعاء والمحافظات بشكل كبير يصيب الحوثيين بالجنون وحالة من الاستنفار للبحث عنه .. ما الذي يحتوية هذا الكتاب .. (شاهد التفاصيل)

قالت مصادر محلية بصنعاء إن مكتب زعيم مليشيا الحوثي يشهد حالة استنفار كاملة، منذ أيام، بحثًا عن كتاب صغير مجهول المصدر والمحتوى، يتم توزيعه وتداوله بشكل واسع في العاصمة صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا العدوان الحوثي الانقلابية. شاهد اخر الاخبار الساخنه : عاجـــل : الامير محمد بن سلمان يفاجئ الجميع بهذا التصرف اثناء تشييع جثمان عمه يوم امس الاثنين .. شاهد الصورة التي نشرتها قناة الاخبارية واشعلت مواقع التواصل السعودية Advertisements ما الذي يحدث في بلاد الحرمين .. فيديو صادم ومؤلم .. شاب سعودي يقبل فتاة وسط الشارع والجميع يتفرج بصمت .. شاهد ونقل الموقع عن مصادر متطابقة أن مكتب عبدالملك الحوثي شكل لجنة للبحث عن الكتاب ومعرفة سبب انتشاره بين الأوساط الشعبية وعلى مستوى النخب اليمنية، ودراسة مخاطره على المليشيا بعد طباعته وتوزيعه وتداوله بصورة كبيرة بين المواطنين. وقال الناشط أسامة العمري نقلاً عن مصدر وصفه بالموثوق إن “مكتب عبدالملك الحوثي في حالة استنفار بحثا عن كتاب صغير عبارة عن قصة تنتشر بين أوساط الناس وهناك اقبال كبير عليها”. وأكد المصدر أن الحوثيين اصيبوا بحالة ذعر حينما حصلوا على نسخة من الكتاب الذي يعتبر سهل الحمل حتى أنه يوضع في الجيب. وأضاف في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي رصده محرر المشهد اليمني “الصديق فتح لي الشهية لهذا الكتاب اريده بأي وسيلة.. وارجو من اي زميل وصديق يستطيع الحصول عليه اما ورقيا او إلكترونيا ارساله لي وله جزيل الشكر..مش نقول هذا الكلام واللي قده معاهم او من يوزعوه يرفعوا الاسهم حقه ..كما إحنا في ازمة وحراف”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كتاب صغير الحجم ينتشر في صنعاء والمحافظات بشكل كبير يصيب الحوثيين بالجنون وحالة من الاستنفار للبحث عنه .. ما الذي يحتوية هذا الكتاب .. (شاهد التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.