شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : قناة المسيرة تفاجئ الجميع باعلان حوثي جديد يستفز الملك سلمان وولي عهده..شاهد ماورد فيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قناة المسيرة تفاجئ الجميع باعلان حوثي جديد يستفز الملك سلمان وولي عهده..شاهد ماورد فيه

أعلنت قناة المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي، عن إطلاق صاروخ باليسيتي على تجمعات للجيش السعودي في عسير. وقال ما يسمى بالمتحدث بإسم القوات المسلحة: أنه تم إطلاق صاروخ باليستي من طراز بدر F على تجمعات الجيش السعودي فى منطقة الدائر غرب عسير. شاهد ايضا اخر الاخبار الساخنه : عاجـــل : الامير محمد بن سلمان يفاجئ الجميع بهذا التصرف اثناء تشييع جثمان عمه يوم امس الاثنين .. شاهد الصورة التي نشرتها قناة الاخبارية واشعلت مواقع التواصل السعودية Advertisements ما الذي يحدث في بلاد الحرمين .. فيديو صادم ومؤلم .. شاب سعودي يقبل فتاة وسط الشارع والجميع يتفرج بصمت .. شاهد وأضاف المتحدث: بأن الصاروخ الباليستي تسبب في انفجارات ضخمة بمخازن الأسلحة السعودية غرب عسير. كما زعم بمقتل وجرح أعداد كبيرة من الجيش السعودي بضربة بدرF الباليستية على تجمعاتهم غرب عسير. وأكد المتحدث بأن استهداف تجمعات الجيش السعودي غرب عسير جاءت بعد عملية استخبارية وتأتي ردا على الجرائم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : قناة المسيرة تفاجئ الجميع باعلان حوثي جديد يستفز الملك سلمان وولي عهده..شاهد ماورد فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.