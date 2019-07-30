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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ما الذي يحدث في بلاد الحرمين .. فيديو صادم ومؤلم .. شاب سعودي يقبل فتاة وسط الشارع والجميع يتفرج بصمت .. شاهد

تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو جديد لواقعة تحرش بفتاة أجنبية، قال متداولوا الفيديو إنها في مدينة جدة وأمام العامة دون أن يحرك أحد ساكناً. شاهد اخر الاخبار الساخنه : Advertisements عاجـــل : الامير محمد بن سلمان يفاجئ الجميع بهذا التصرف اثناء تشييع جثمان عمه يوم امس الاثنين .. شاهد الصورة التي نشرتها قناة الاخبارية واشعلت مواقع التواصل السعودية وبينما كانت إحدى الفتيات تنتظر زميلة لها أمام احد محلات الوجبات السريعة عند الباب، فوجئت بشاب يقترب منها ويحتضنها ويقوم بتقبيلها الامر الذي أفزعها وأجبرها على الهرب. وبحسب الفيديو، فقد أكمل الشاب دخوله للمحل لشراء وجبته دون وكأن شيئا لم يحدث. المثير أيضا أن المتواجدين في المحل شاهدوا ما فعله بالفتاة دون ان يصدروا أي ردة فعل تجاهه.

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