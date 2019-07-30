وزير الدفاع يترأس اجتماعاً باللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الوحدات العسكرية

ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، يوم الاثنين ، اجتماعا باللجنة المكلفة باعادة تنظيم الوحدات العسكرية، للاطلاع على ما حققته اللجنة من انجازات في مهمتها والاستماع للصعوبات والمعوقات التي تواجهها.

وأكد الفريق المقدشي على أهمية الضبط والربط وتطوير الأداء في الجوانب الإدارية والهيكلية بما يضمن انجاز المهام ومنع التداخل والازدواج في الاختصاصات وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب وتطبيق اللوائح والأنظمة العسكرية.

وأشار وزير الدفاع إلى أن المسئولية الوطنية تفرض على الجميع التعاون والتنسيق لتنفيذ المهام الموكلة ومضاعفة الجهود وبذل المزيد من التضحيات في هذه المرحلة التي تعيشها بلادنا..مشددا على ضرورة تكثيف برامج الإعداد القتالي والمعنوي لمنتسبي القوات المسلحة بما يؤهلهم لاستكمال معركة تحرير ما تبقى من الوطن من المليشيا الحوثية المتمردة التي سيطرت على مقدرات الجيش وسخّرتها لخدمة مشاريعها الدموية والتدميرية وتنفيذ المخططات الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن وتهديد أمن دول الجوار والإقليم وأمن الملاحة الدولية.

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وخلال الاجتماع الذي حضره المفتش العام بالقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري، وقائد العمليات المشتركة للقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، نقل وزير الدفاع للقادة تحايا فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك.. مشددا على الالتزام بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة بالضبط والربط المالي والبشري ومضاعفة جهود اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية وفق أسس علمية صحيحة ومعالجة أي قصور أو اختلالات.

وثمّن الفريق المقدشي جهود الأشقاء في دول التحالف العربي الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستعادة اليمن وإسناد العمليات العسكرية وما يقدمونه من دعم لاعادة بناء المؤسسة العسكرية وتضحياتهم المعمدة بالدم في هذه المعركة المصيرية المشتركة.