شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدث في بلاد الحرمين .. فيديو صادم ومؤلم .. شاب سعودي يقبل فتاة وسط الشارع والجميع يتفرج بصمت .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو جديد لواقعة تحرش بفتاة أجنبية، قال متداولوا الفيديو إنها في مدينة جدة وأمام العامة دون أن يحرك أحد ساكناً.

وبينما كانت إحدى الفتيات تنتظر زميلة لها أمام احد محلات الوجبات السريعة عند الباب، فوجئت بشاب يقترب منها ويحتضنها ويقوم بتقبيلها الامر الذي أفزعها وأجبرها على الهرب.

وبحسب الفيديو، فقد أكمل الشاب دخوله للمحل لشراء وجبته دون وكأن شيئا لم يحدث.

المثير أيضا أن المتواجدين في المحل شاهدوا ما فعله بالفتاة دون ان يصدروا أي ردة فعل تجاهه.