شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل .. حدث صادم قبل قليل أثناء دفن "الأمير بندر" و" نجلة " يذرف الدموع لهذا السبب ؟ .. (فيديو موثر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نُشر اليوم (الإثنين) مقطع فيديو من داخل مقبرة العدل بمكة المكرمة أثناء مراسم دفن الأمير بندر بن عبد العزيز بعد الصلاة عليه في المسجد الحرام.

وظهر الأمير فيصل بن بندر أكبر أنجال الفقيد يدعو لوالده عند قبره بعد مواراته الثرى.

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وبدا التأثر شديداً على الأمير فيصل وإخوته وعدد من الأمراء أثناء تأمينهم على دعاء الأمير الذي لم يتمالك دموعه.