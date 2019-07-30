يحيى صالح : هادي ومن معه يستحقون الإعدام وليس الفصل من المؤتمر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – القاهرة

شن عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام، يحيى محمد صالح، هجوماً لاذعاً على الفار هادي والقيادات المنشقة عن المؤتمر ، متهما إياها بالتآمر والسعي لبيع الحزب.

وقال يحيى صالح في مقال نشرته صحيفة “الميثاق” الصادرة من الحزب، إن بعض قيادات المؤتمر انخرطوا بصورة غريبة في مخططات تشتت وتمزق الحزب، منها اجتماع جدة، الذي عقد يوم 22 يوليو، لافتا إلى أن ذلك الاجتماع هو حلقة من حلقات التمزيق.

وأضاف يحيى صالح متحدثا عن قيادات الحزب المؤيدة للعدوان: “منذ سنوات عديدة والمؤامرات تحاك وعبر ذات الوجوه وذات الممول ولنفس الهدف الرامي لتفريخه، وهذه المرة تستند مؤامراتهم على نتائج المؤتمر العام السابع الذي انتخب عبده ربه منصور نائباً لرئيس المؤتمر”.

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وقال إن هادي أصبح عضوا قاعديا من أعضاء المؤتمر لا يرقى إلى أية عضوية قيادية بما فيها اللجنة الدائمة التي تمنح للوزراء واعضاء الكتلة البرلمانية .

واتهم يحيى صالح، الفار هادي، وأحمد بن دغر، ورشاد العليمي، وقيادات اخرى منشقة عن المؤتمر، بالخيانة الوطنية وتأييد “العدوان” الذي تقوده السعودية على اليمن، مؤكداً أن هادي ومن معه يستحقون الإعدام وليس الفصل من المؤتمر فقط.