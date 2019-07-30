تراند اليوم : الزواج في هذة المنطقة بـ‘‘ريالين فقط’’

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - وثقت إحدى مقاطع الفيديو عادة أصيلة تتبعها قبيلة ”بني ثابت” بمركز ”السرح” بالنماص، بمنطقة عسير السعودية ، على الحدود مع اليمن، عند دفع ”المهر” للزواج.
وعن ذلك، قال أحد رجال القبيلة: ”الزواج عندنا بريالين فقط، ونسبة الطلاق والعنوسة لا تذكر”.
كما أشار إلى أن هذا المهر لأبناء القبيلة فقط، أما من خارج القبيلة يأخد عليهم المهر المقرر من الدولة صراحة.
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والنماص محافظة سعودية في منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتقع على الخط الإقليمي وتبعد عن مدينة الطائف جنوباً 450 كم وعن مدينة أبها شمالاً 150 كم.
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