التحالف يشن غارات على معاقل الحوثي

شن طيران التحالف العربي قبل قليل عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها المليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء.

وقال مصدر ان ثمان غارات جوية استهدفت مخزن للصواريخ البالستية في معسكر السواد بمنطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء ، بالإضافة إلى تجمعات لعناصر حوثية بينهم قيادات بالجماعة كانو في المعسكر لحظة قصفه

وكشف المصدر ان من بين المجتمعين قيادات كبيرة في مليشيا الحوثي ولا يعلم مصيرهم حتى الان بعد الغارات المركزة التي دكت المعسكر .

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وتأتي هذة الغارات بعد ساعات من اعلان الحوثيين استهدافهم مطار ابها الدولي بقصف صاروخي