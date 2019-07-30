تحذيرات من إستغلال قسم الحروق بمستشفى الجمهورية بعدن للمتاجرة

حذرت الأوساط الطبية والصحية في عدن، من إستغلال قسم الحروق في هيئة مستشفى الجمهورية العام بعدن للمتاجرة والتربح، وتكرار الحادثة التي تسببت بفرار الداعمين الدوليين للقسم .

وذكرت المصادر، أنه تم اقصاء الجراحين الذين عملوا سنين بالحروق من هذا القسم عقب تلقيه دعماً مالياً من منظمة دولية بعد فترة طويلة من العمل المجاني .. مشيرة إلى أنه تم الإستعانة بأطباء ليس لهم اي علاقة بالحروق والتجميل والبعض منهم لازال خريج حديث من كلية الطب .

وقال الدكتور، أحمد بلفقيه، أن الغرض من هذا الأقصاء هو الإستئثار بالدعم المالي .. مضيفاً أنه عند انسحاب المنظمة الداعمة طلب من الاخصائيين السابقين الذين تم اقصائهم متابعة حالاتهم قي قسم الحروق .

وأضاف بلفقيه "والآن بعد ان تم تاهيل القسم مرة اخرى وتم دعمه من منظمة هل سيتم إقصاء الكادر الطبي والعودة للنظام السابق" .