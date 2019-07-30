تزايد الفوضى الأمنية في مناطق الميليشيات

تزايدت الفوضى الأمنية، في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران .

وقالت مصادر محلية إن منطقة مفرق حبيش بمديرية المخادر شمال محافظة إب، شهدت، أمس، مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل خمسة مدنيين بينهم نساء، مشيرة إلى أن المواجهات اندلعت في إطار الفوضى الأمنية، التي تشهدها المدينة.

وذكرت المصادر أن جرائم القتل وأعمال النهب والسطو اليومية، تزايدت في إب، مع انتشار السلاح والاحتراب الأهلي .

وبحسب المصادر فإن ما تشهده محافظة إب ينعكس على مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنها صنعاء، التي تشهد عمليات ابتزاز متواصلة للتجار ورجال الأعمال، تقوم بها عناصر تابعة للميليشيات.