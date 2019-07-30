معياد يلوح بالإستقالة وشطارة يتحدث عن صراع شمالي جنوبي .. ماذا يحدث في البنك المركزي اليمني ؟!

لوح محافظ البنك المركزي اليمني، حافظ معياد، بالإستقالة في منصبه، وذلك في منشور مطول على صفحته في الفيسبوك، مبرراً حديثه بإنه إتفق مع الرئيس عبدربه منصور هادي، على قبول هذا المنصب لمدة 6 أشهر حتى يتعافى الإقتصاد الوطني .

وجاء تلويح معياد بالإستقالة خلال رده على خلفية الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام حول وجود خلافات بينه وبين نائبه شكيب حبيشي .

وأكد معياد أنه على إستعداد للمثول أمام القضاء للتحقيق معه في أي قضايا فساد أو إتهامات وجهت له .

وقال المنشور المنسوب إلى مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن إحالة ملف المخالفات التي حدثت في البنك المركزي الى النيابة العامة وأثارت حفيظة هذا الفريق،هو لصالح الحكومة الشرعية والنظام الوطني واليمن عموماً،كونه يساهم في تفعيل مؤسسات الدولة القضائية ودورها المحوري في محاربة الفساد.

وذكر أن هذا الفريق الذي لم يكشف هوية المنضمين إليه، يجهل حقيقة أن بلادنا تحت الفصل السابع،والذي يخول المجتمع الدولي التدخل والتحقيق مع الحكومة اليمنية وفتح الملفات المختلفة وفي أي وقت يشاء ،وليس خافياً أن محاربة الفساد تأتي في مقدمة أهتمامات المجتمع الدولي،وهذا يستدعي من بلادنا تفعيل المؤسسات القضائية لقطع الطريق أمام التدخل الدولي في محاربة الفساد.

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وأكد أن مثل هذه الحملات أو تغيير المحافظ من عدمه لن يؤثر في سعر الصرف بعد أن تم أرساء قواعد ثابتة للعمل المصرفي بالإضافة الى وجود كادر شبابي كفوء ومتخصص في العمل المصرفي وبمساندة الشرفاء من البنوك والصرافين الوطنيين،الذين يملكون القدرة الكاملة في التحكم بالسوق المصرفي ويعملون جاهدين ليلا ونهارا من أجل مصلحة 30 مليون يمني.

ويعتقد مراقبون، أن تلويح معياد بالإستقالة قد يكون على خلفية الأنباء التي تتحدث عن إعتزام الشرعية إقالته، على خلفية قضايا فساد حسبما ذكر موقع عدن تايم الجنوبي .

وعين معياد محافظاً للبنك المركزي في شهر مارس الماضي أي قبل نحو 5 أشهر من اليوم .

وقال عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، في تغريدة له أن لب الصراع في البنك المركزي بعدن هو جنوبي شمالي .. مؤكداً أن الأيام ستثبت هذه الحقيقة .

وتحدث شطارة عن صراع على النفوذ بين هيمنة شمالية يريد فرضها حافظ معياد ، ويقاومها الجنوبيين مع نائبه شكيب حبيشي .. مضيفاً أن الصراع في كل المؤسسات هي شمالية جنوبية .