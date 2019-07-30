شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : من مكة المكرمة جريمة مروعة قبل قليل في المسجد الحرام .. حوثي يرتكب فعلًا صادمًا أمام الكعبة بموسم الحج ويصعق كل الحجاج اليمنيين ( شاهد فيديو مرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يوثق ارتكاب يمني موالٍ لميليشيا "الحوثي" المدعومة من إيران والمصنفة إرهابية في السعودية، فعلًا صادمًا أمام الكعبةفي موسم الحج.

وأظهر الفيديو، الحوثي وهو يقف أمام الكعبةفي المسجد الحرام ويردد الشعار الشهير للميليشيا اليمنية، ويقول: "الله وأكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، النصر".

وتشير كلمة النصر التي أطلقها العنصر الحوثي أمام الكعبة في المسجد الحرام، إلى انتصارهم على التحالف العربي الذي يقود حربًا ضدهم بقيادة السعودية.

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وأثار الفيديو حالة من الجدل بين السعوديين؛ نظرًا لرفع العنصر الحوثي شعارات طائفية فيالمسجد الحرام وأمام الكعبة، خلال موسم الحج، وهي مخالفة حذرت منها الحكومة السعودية.

وطالب مغردون سعوديون بنشر الفيديو على أوسع نطاق لاستنفار الجهات الأمنية للقبض على العنصر الحوثي، بتهمة استغلال المسجد الحرام والكعبة في ترديد شعارات طائفية.

وكان وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، حذر في وقتٍ سابق من استغلال الحج والكعبة والمسجد الحرام في ترديد شعارات سياسية وطائفية.