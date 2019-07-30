شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : رئيس الحركة الإسلامية يهدد "ابن سلمان" من إعدام سلمان العودة بعد هذه الكلمات التي كتبها الداعية المسجون .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر الشيخ كمال الخطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، من إعدام الداعية الشهير سلمان العودة، الذي جرى تأجيل محاكمته أمس السبت، والتي يواجه فيها حكاماً بالاعدام حسب لائحة الاتهام التي وجهته له النيابة السعودية.

وقال الخطيب في تغريدة رصدتها “وطن”، مخاطباً ابن سلمان، :” الشيخ سلمان العودة يتحدث عن نفسه، ففي صفحة 16 من كتابه “علمني أبي” يقول الشيخ العودة ( يروي الشهرستاني في قصة محاكمة سقراط وإعدامه: إن سقراط الحكيم الزاهد لما أراد المرجفون إخافته بأن الملك يتوعده في السجن ثم الاعدام، قدم وصفاً حكيماً للإنسان حين أحال تصريف أموره وخلقه لله وحده، فكان يذكر لهؤلاء المرجفين أنه كالماء في جرة وأن الملك يستطيع كسر الجرة، ولكنه لا يستطيع كسر الماء، لأن الماء سيرجع إلى أصله إلى البحر”, ولعل هذا من معاني قولنا حين المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وهنا وجه الشيخ الخطيب حديثه إلى ابن سلمان قائلاً له :” نعم يا ابن سلمان تستطيع كسر الجرة وإعدام العودة ولكن دم العودة وقبله خاشقجي وأبرياء كثيرون، به ستكتب كلمات وسطور إعلان نهاية ملككم الظالم وقريبًا إن شاء الله “.

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ودشن سعوديون هاشتاج حمل وسم #سننقذ_سلمان_العودة للتضامن مع الداعية الشهير، حيث أصبح الاكثر تداولا في السعودية، قبيل ساعات من استئناف محاكمة الداعية السعودي البارز سلمان العودة، التي تطالب فيها النيابة بإعدامه، بناء على تهم يصفها نجله “عبدالله” وناشطون بأنها “تافهة”.

وكان “العودة” و”عوض القرني” و”علي العمري” من بين دعاة بارزين، اعتقلتهم السلطات السعودية، في سبتمبر/أيلول 2017، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

ومر “العودة” خلال اعتقاله، بظروف مروعة، بينها الاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي لشهور، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وتعتبر مجموعات حقوقية دولية بأن “العودة”، وغيره من الدعاة الذين تحاكمهم المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب قد سجنوا لممارستهم حق التعبير.

وقبل أسابيع، تواترت أنباء عن اعتزام السعودية تنفيذ أحكام بإعدام الدعاة الثلاث، وهو ما لم تؤكده أو تنفه الرياض رسميا.