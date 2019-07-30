شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة شهيرة تفقد أغلى ما لديها أثناء ممارستها ‘‘الجمباز’’ وهذا ما قالته في أول ظهور تلفزيوني لها..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصريح جريئ ، أعلنت فنانة شهيرة عن فقدانها ذاكرتها بعد تعرضها لإصابة في الرأس. واعترفت النجمة الهندية ديشا باداني، في مقابلة صحفية لها انها تعرضت لحادث أدى إلى إصابة في رأسها نتج عنه فقدانها ذاكرتها لمدة ستة أشهر وذلك أثناء ممارستها للعبة الجمباز. وذكرت ديشا كيف أصيبت أثناء ممارسة الجمباز على أرضيات خرسانية بإصابة في الرأس وقالت “فقدت ستة أشهر من حياتي لأني لم أستطع تذكر أي شيء”.

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