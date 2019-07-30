تضرر عشرات المنازل جنوب العاصمة صنعاء نتيجة الغارات السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال شهود عيان أن الغارات الجوية لطائرات العدوان على منطقة حزيز ادت الى تضرر العديد من المنازل نتيجة القنابل شديدة الإنفجار التي القاها طيران العدوان على جنوبي العامة صنعاء قبل نحو ساعة من الان

وأكد مصدر محلي بأمانة العاصمة أن العدوان شن بصواريخ وقنابل شديدة الانفجار 7 غارات على منطقة السواد بمديرية سنحان، أدت إلى إلحاق أضرار بمنازل المواطنين.

وكانت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، شنت في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، اكثر من سبع غارات على ضواحي العاصمة صنعاء استهدفت مواقع تحيطها المباني السكنية.

وتسببت الغارات في حالة من الذعر لدى الاهالي نتيجة القنابل شديدة الانفجار.