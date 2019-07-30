عاجـــل : الامير محمد بن سلمان يفاجئ الجميع بهذا التصرف اثناء تشييع جثمان عمه يوم امس الاثنين .. شاهد الصورة التي نشرتها قناة الاخبارية واشعلت مواقع التواصل السعودية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الامير محمد بن سلمان يفاجئ الجميع بهذا التصرف اثناء تشييع جثمان عمه يوم امس الاثنين .. شاهد الصورة التي نشرتها قناة الاخبارية واشعلت مواقع التواصل السعودية

ودعت الأسرة الحاكمة في السعودية، امس الاثنين الامير بندر بن عبدالعزيز آل سعود عن عمرا قارب المائة عام . Advertisements وشارك امراء السعودية يتقدمهم الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولون كبار ، مساء امس الإثنين، بتشييع جثمان الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود ، والصلاة عليه بالمسجد الحرام.

ونشر حساب قناة الاخبارية السعودية صورة للامير محمد بن سلمان وهو في حالة خشوع وتأثر كبير اثناء الصلاة على الامير بندر بن عبدالعزيز . واعاد ناشطون سعوديون تداول صورة ولي العهد السعودي بشكل واسع ، معلقين عليها بقولهم انها تكشف الجانب الانساني في شخصية الامير محمد بن سلمان الذي عرف بالحزم والجلادة وقوة الشخصية .

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