عاجـــل : الكشف عن الصيد الثمين الذي استهدفه طيران التحالف قبل قليل بالعاصمة صنعاء .. ثمان غارات جوية تدك هذا المكان وتصيب هدفها بدقة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - الكشف عن الصيد الثمين الذي استهدفه طيران التحالف قبل قليل بالعاصمة صنعاء .. ثمان غارات جوية تدك هذا المكان وتصيب هدفها بدقة

شن طيران التحالف العربي قبل قليل عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها المليشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر خاص لموقع صوت المغتربين ان ثمان غارات جوية استهدفت مخزن للصواريخ البالستية في معسكر السواد بمنطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء ، بالإضافة إلى تجمعات لعناصر حوثية بينهم قيادات بالجماعة كانو في المعسكر لحظة قصفه Advertisements وكشف المصدر ان من بين المجتمعين قيادات كبيرة في مليشيا الحوثي ولا يعلم مصيرهم حتى الان بعد الغارات المركزة التي دكت المعسكر . وتأتي هذة الغارات بعد ساعات من اعلان الحوثيين استهدافهم مطار ابها الدولي بقصف صاروخي

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