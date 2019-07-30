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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عاجـــل انفجارات مرعبة تهز العاصمة صنعاء الان .. تفاصيل واسماء المواقع المستهدفة 2019/07/30 الساعة 01:26 ص هزت قبل قليل انفجارات عنيفة ومدوية جنوب العاصمة صنعاء وسط البلاد، الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية. Advertisements وقالت مصادر محلية" إن انفجارات عنيفة هزت وسمع دويها جنوب العاصمة صنعاء". وأضافت المصادر" أن الانفجارات نتيجة غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي على معسكر السواد الخاضع لسيطرة الميلشيا الحوثية".

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