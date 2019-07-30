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عدن - ياسمين عبدالعظيم - ملف جرحى تعز .. معاناة مستمرة وسيل الملايين مستمر ..!

2019/07/30 الساعة 12:54 ص (صوت المغتربين/ مجيد الضبابي)

حالهم" كالمستجير من الرمضاء بالنار" فبعد ان تحطمت آمال علاجهم امام ضعف إمكانيات محافظتهم، لجأ جرحى تعز الى الحكومة ومركز الملك سلمان لإنقاذهم من جحيم تلك المعاناة، ورغم استجابة الحكومة والمركز وصرفها لمبالغ كبيرة تجاوز 20 مليار ريال، الا ان المعاناة تتفاقم يوما بعد آخر، ليبقى جرحى المحافظة - خصوصا المبتعثين للعلاج في الخارج بما فيها الهند ومصر - بين نار الاهمال والفساد وجحيم الألم الذي ينهش أجسادهم .. وبالتالي يبقى السؤال الأكثر تحييراً لماذا يظل ملف الجرحى في تعز من أكثر الملفات تعقيداً ؟ وأين تكمن المشكلة وما دور الجهات المسئولة من ذلك ؟

يقول أحد الجرحى الذي يتلقى العلاج في احدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة " أن العلاج توقف عليهم بشكل نهائي منذ شهرين كما أنهم يقطعون المصاريف علينا دائما واخر مرة أعطيت لنا مصاريف قبل عشرين يوم ،لكن - بعد أن وجه المحافظ بصرف مبلغ اسعافي للجرحى - تصرف لنا حالياً مصاريف يومية وايجار سكن فقط ، وكل مانريده هو إستناف برنامج علاجنا خاصة بعدما سمعنا أن رئيس الوزراء وجهه بصرف مبلغ 500 مليون .

يقول آخر :" لا مصاريف لدينا ولا علاج متنا جوع في مصر والناس تريد منا حق ايجار السكن ، بعض الأيام ما نلاقي حق شربة ماء، وعندما نتصل على المسؤول المالي والمندوب فكري لا يرد على التلفون" ويضيف :" كان معي مصاريف خاصة بي وافنيتها في سداد رسوم الفحوصات وفواتير العلاج والمعاينات على أساس ان اذهب الى عند المندوب أعطيه الفواتير ويحاسبنا، الا انه لم يرد علي " ويختصر هذا الجريح وضعه مع منوبي الجرحى بقوله :" كلهم يتهربوا من الجرحى سواء فكري أو عبدالرحمن وكذلك ياسر هزاع المسؤول عن توفير الأطباء".

لم تنحصر هذه المعاناة في عدد من الجرحى بل تشملهم جميعا، الا انها تختلف من جريح لآخر ففي الوقت الذي يشكو احدهم من عدم تلقي العلاج يشكو اخر من عدم إجراء له عمليات جراحية، فيما يقول اخر انه لم يستكمل برنامجه العلاجي ولديه مضاعفات ويتعرض لضغوطات بالسفر والمغادرة.

*وضع حرج

مصدر باللجنة الطبية بتعز كشف - عن أرقام تفصيلية لحالات الجرحى سواء التي تتلقى العلاج في الخارج أو الجرحى والمعاقين الذين يتلقون العلاج في الداخل.

موضحا بالقول : "ان الحالات التي تحتاج إلى السفر للخارج 304 جريح ،والحالات التي تحتاج عمليات جراحية في الداخل قرابة 550 جريح ، والمشلولين والمعاقين الذين يحتاجون علاجاً بصورة دائمة 160 معاق تقريباً ،وعدد الجرحى الذين يحتاجون أطرافاً صناعية 424 جريح، وعدد الجرحى الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر حالياً 120 جريح، فيما الذين يتواجدون في دولة الهند يبلغ عددهم 43 جريح تقريباً



*مبالغ كبيرة ووعود إضافية

لم يصل حال جرحى تعز الى وضعهم الحرج هذا بسبب قلة الدعم المقدم لهم - سواء من الحكومة او من التحالف ممثلا بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية- وحسب، بل بسبب الفساد الكبير الذي يطال مخصصاتهم تلك.

فقد استلمت السلطة المحلية بتعز في عهد ثلاثة محافظين مبالغ مالية من الدولة لصالح رعاية الجرحى بحسب ما أكدت المصادر حيث استلم المحافظ الاسبق علي المعمري من المملكة العربية السعودية مبلغاً وقدره 1 مليون دولار و12 مليون ريال سعودي لعلاج جرحى تعز ، وتسلم ذات المحافظ من محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة مبلغا وقدره 500 مليون ريال لصالح الجرحى، ولحق ذلك 500 مليون ريال من رئيس الجمهورية

وأكد مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية سابقاً عبدالعزيز جباري خلال زيارته لتعز العام الماضي - أن رئيس الجمهورية حول بمبلغ 2 مليار ريال مليار ريال لإعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الحياة ومليار ريال لصالح الجرحى.

وخلال العام الماضي تسلم المحافظ السابق أمين أحمد محمود، 2 مليون دولار لصالح الجرحى والذي بدوره سلمها لرئيسة اللجنة الطبية إيلان عبدالحق

وقال قائد المحور السابق اللواء خالد فاضل أنه خصص 400 مليون ريال لصالح علاج الجرحى من ضمن ثلاثة مليار خُصصت لمعركة تحرير لتعز حينها،

وافادت مصادر مطلعة بتعز ان ماتم استقطاعه من قبل السلطة المحلية وقيادة محور تعز من رواتب الجيش الوطني والأمن بتعز ابتداءً من شهر يناير 2018 م وحتى شهر ابريل 2019 م لعدد 16 شهراً يتم خصم ألف ريال على كل فرد من أفراد الجيش الوطني والأمن البالغ عددهم 45,000 فرد بواقع 45 مليون ريال شهرياً وبإجمالي 720 مليون ريال خلال 16 شهراً

وفي عهد المحافظ الحالي لتعز الأستاذ / نبيل شمسان خُصصت 500 مليون ريال للجرحى من ضمن 5 مليار سُلمت للمحافظ وقيادة المحور لتحرير تعز، وبتوجيه من محافظ تعز تم خصم قسط يوم من رواتب الموظفين المدنيين والعسكرين بتعز من راتب شهر مايو 2019 م وتم خصم مايقارب 200 مليون ريال، وقد وجه المحافظ نبيل شمسان بصرف 100 مليون بصفة عاجلة للجرحى في الخارج، فضلا عن توجيه آخر من رئاسة الوزاء صدر مؤخرا بصرف 500 مليون ريال.

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*مستشفيات تجارية

المستشفيات بمحافظة تعز كان لها دور كبير في تفاقم وضع الجرحى، ففي الوقت الذي يؤكد فيه الكثير من الجرحى انهم لا يحصلون الا على الفتات من المستشفيات التي تعاقد معها مركز الملك سلمان لعلاج الجرحى ويتحملون اغلب تكاليف العلاج على حساباتهم الخاصة ، رفعت المستشفيات الخاصة بتعز بكشوفات إلى مركز الملك سلمان للإغاثة وتسلمت مخصصاتهم المالية حيث بلغ عدد الجرحى الذين رفعت بهم المستشفيات في كشوفات المستوفيين لعلاجهم 5,306 جريح بواقع 4000 دولار للجريح وبإجمالي مبلغ وقدره 21,224,000 دولار ( واحد وعشرون مليونا ومائتان واربعة وعشرون ألف دولار أمريكي ) بمتوسط صرف الدولار ب 580 ريال يمني يكون المبلغ 12 مليار و 309 مليون و 920 ألف ريال يمني ،

وبلغ إجمالي المبالغ التي تسلمتها تلك المستشفيات 23 مليار و709 مليون و920 الغ ريال يمني.



*معاناة مستمرة وحلول اسعافية

رغم المبالغ الطائلة التي صرفت للجهات الرسمية واللجان الطبية لمتابعة الجرحى المبتعثين لدول الخارج وتقييم ومتابعة حالات الجرحى في الداخل الا أن صراخ الجرحى وأنينهم لايزال مُرتقع ويؤرق كل أصحاب الضمائر الحية ، فالجرحى المبتعثين لدى دولة الهند يشكون الإهمال منذ ستة أشهر ، والجرحى في مصر يعانون ألأمرين ولا يجدون قوت يوميهم ويتحملون أعباء نفقات العلاج والمسكن فيما اللجنة المكلفة برعايتهم علقت أعمالها واصدرت بيان وضحت فيه عدم قدرتها الالتزام بتعهداتها المالية تجاه الجرحى لعدم توفر السيولة .

كل هذا التعقيد والتجاذب بين الجهات المسؤولة وتخليهم عن بضع مئات من جرحى تعز المبتعثين في دول الخارج ، لا يحتاج الى معجزة لوقف أنينهم بقدر ما يحتاج الى ضمائر حية واحساس وطني بالمسؤولية لدى كل أصحاب الشأن تجاه أبطال هانت عليهم نفوسهم

وسطروا أروع البطولات في جبهات القتال لمواجهة مليشيات الحوثي الإنقلابية وتحرير المحافظة وستعادة شرعية الدولة .

بالمقابل.. وفي ظل تفاقم معاناة الجرحى وارتفاع أناتهم وتعرض جراههم لمضاعفات بسبب الأهمال بمستشفيات الخارج ، أرتفعت الأصوات المطالبة بستكمال علاج الجرحى وانهاء معاناتهم ،

صوت سمع صداه محافظ تعز الأستاذ نبيل شمسان الذي وجه بصرف 100 مليون ريال كمبلغ اسعافي للجرحى ريثما تستكمل إجراءات توريد 500 مليون لحساب اللجنة الطبية من البنك المركزي بناءً على توجيهات رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك في اجتماع عقد بتاريخ 2019/7/2 بالعاصمة الموقتة عدن بين المحافظ نبيل شمسان ورئيس الحكومة ، والذي تمخض ايظاً عن التزام الحكومة بمتابعة رئاسة الجمهورية لتنفيذ التوجيهات الخاصة بصرف أربعة مليار ريال لصالح علاج الجرحى في محافظة تعز



ففي كل مرة نسمع عن تدهور حالات الجرحى وتوقف البرنامج العلاجي لديهم وافلاس اللجنة الطبية هنا أو هناك ، تكون هناك حلول وتوجيهات حكومية ورئاسية بصرف مبالغ طائلة لرعاية الجرحى الذين ينالون منها مبالغ مقابل الأكل والشرب والسكن وسعيد الحظ منهم يستأنف برنامجه العلاجي حتى تطفو على السطح قضية الجرحى من جديد



*أسباب

يعزي مراقبون وضع الجرحى بتعز وتدهور حالتهم الى وجود خلية فساد تستثمر ملف الجرحى وتتاجر بأوجاعهم ، فقد أشارت اصابع الإتهام في وقت سابق الى رئيسة اللجنة الطبية السابقة الدكتورة إيلان عبدالحق التي اقيلت من منصبها على خلفية مخصصات مالية للجرحى ، لكن لم نسمع عن محاسبة كل اللجان الطبية المتعاقبة والجهات الاخرى عن مصير كل المبالغ المالية

*ملف معقد

بات ملف الجرحى في تعز مثير للجدل وللحيرة احياناً حيث تجد الكل يشكي فالجريح يقول نحن لا نتلقى العلاج ولم تجرى الينا عمليات جراحية، واخر لم يستكمل برنامجه العلاجي ولديه مضاعفات ويتعرض لضغوطات بالسفر والمغادرة ، اللجنة الطبية والمندوبين يقولون لاتوجد سيولة ، القيادة العسكرية تناشد الدولة الإهتمام بالجرحى ،الإعلام والناشطون يرفعون الصوت بتناول مظاهر المعاناة ،

الدولة والحكومة تستجيب وكلاً يوجه بصرف مبالغ مالية عاجلة لرعاية الجرحى ،

في ضل الفساد الحاصل في مخصصات الجرحى من جهة وعدم صرف كامل مستحقاتهم من جهة اخرى فإن ملف الجرحى سيضل الاكثر تعقيداً ومحط تجاذب الكثير من الجهات سواء في الحكومة ممثلة بوزارتي الدفاع و المالية أو في محور تعز والسلطة المحلية بالمحافظة ولجان الجرحى المتعاقبة التي شكلت بهدف متابعة حالات الجرحى والأشراف على علاجهم، وبالتالي ستبقى معاناتهم مستمرة