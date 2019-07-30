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عدن - ياسمين عبدالعظيم - عــــــــاجل .. انباء عن اغتيال نائب رئيس الجمهورية قبل قليل .. شاهد

قُتل 3 أشخاص وأصيب 13 آخرون، اليوم الأحد، إثر تفجير قوي هز وسط العاصمة الأفغانية كابول، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأكدت قناة "طلوع نيوز" المحلية أن 4 أشخاص متورطون في التفجير الذي استهدف مكتب "غرين تريند"، وهي حركة سياسية يديرها عمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب رئيس البلاد.

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بدوره قال المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، وحيد الله ميار: إن "الحصيلة الأولية للتفجير تشير إلى سقوط 3 قتلى وإصابة 13 بجروح".

والخميس الماضي، شهدت العاصمة الأفغانية كابول مقتل 12 شخصاً و20 شرطياً، بثلاثة انفجارات، إضافة إلى هجوم على مخفر عسكري بولاية "تخار" شمال شرقي البلاد.

وتعاني أفغانستان، منذ سنوات، من مواجهات وأعمال عنف شبه يومية؛ بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى.

وتسفر هذه الأعمال عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها طائرات حكومية وطائرات التحالف الدولي.