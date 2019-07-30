قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد ركن طيار، تركي المالكي، أن قصف ميليشيا الحوثي الإنقلابية لسوق آل ثابت في محافظة صعدة سببه رفضهم للمشروع الإيراني الذي تتبناه الميليشيات .
وأكد المالكي أن الحوثي استهدف آل ثابت لوقوفهم إلى جانب الشرعية .. لافتاً إلى ان الميليشيات الحوثية ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية .
وأضاف "نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان" .. مطالباً المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن .
وأستشهد أكثر من 10 أشخاص وأصيب 20 آخرون بينهم أطفال في قصف شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابية بصواريخ الكاتيوشا على سوق آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة .
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي : الميليشيات إستهدفت آل ثابت لدعمهم الشرعية ونعمل على نقل الجرحى إلى جازان للعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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