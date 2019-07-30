أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2019م، وهي كالتالي:
قيادات حوثية بإب تمارس ضغوطها على شركة الغاز وتعتدي على موظفين
https://www.alyamanalaraby.com/407714
ناشط جنوبي يكشف لـ "الخليج 365" مداخل قطر والاصلاح إلى الجنوب
https://www.alyamanalaraby.com/407715
البحسني يطلع على أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) بحضرموت
https://www.alyamanalaraby.com/407724
مصادر لـ"الخليج 365": الإرياني مُرشح لشغل منصب وزير الخارجية
https://www.alyamanalaraby.com/407731
إصابة طفلين جراء قصف حوثي على المنازل في التحيتا جنوب الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/407733
معلومات تنشر لأول مرة.. كيف يستخدم الإصلاح الإرهاب والإنفلات للعودة إلى الجنوب ؟
https://www.alyamanalaraby.com/407751
القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي عنيف على حيس بجنوب الحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/407755
تدشين برنامج تدريبي في مجال التنمية البشرية بمحافظة شبوة
https://www.alyamanalaraby.com/407759
الصحة العالمية تسلم محلية شبوة أجهزة غسيل كلوي ومحاليل طبية
https://www.alyamanalaraby.com/407761
مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات للمليشيا الانقلابية شرقي صعدة
https://www.alyamanalaraby.com/407762
مراسلنا.. مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام يتجه الأردن للقاء المانحين الدوليين
https://www.alyamanalaraby.com/407766
وزير الأوقاف: مكرمة الملك سلمان إضافة أخوية لمواقفه في اليمن
https://www.alyamanalaraby.com/407768
السعودية والامارات يدعمان مشروع تحسين سبل عيش الأسر المعدمة في أبين
https://www.alyamanalaraby.com/407770
الإرياني يطالب غريفيث ولوليسغارد بموقف واضح من خروقات الميليشيات بالحديدة
https://www.alyamanalaraby.com/407772
قيادي في الإنتقالي: الإخوان يعبرون عن ما تريده قطر بتجاهلهم جرائم الحوثي بالشمال
https://www.alyamanalaraby.com/407782
شاهد .. قناة السعيدة تحذر من شخصين إنتحلا صفة مراسلين لديها
https://www.alyamanalaraby.com/407783
إستشهاد أكثر من 10 مدنيين في قصف حوثي إستهدف سوقاً بصعدة
https://www.alyamanalaraby.com/407787
عاجل.. الإرياني يدين مجزرة الحوثي بقصف سوق آل ثابت
https://www.alyamanalaraby.com/407786
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