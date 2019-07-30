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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2019م، وهي كالتالي: 

قيادات حوثية بإب تمارس ضغوطها على شركة الغاز وتعتدي على موظفين

https://www.alyamanalaraby.com/407714

ناشط جنوبي يكشف لـ "الخليج 365" مداخل قطر والاصلاح إلى الجنوب

https://www.alyamanalaraby.com/407715

البحسني يطلع على أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) بحضرموت

https://www.alyamanalaraby.com/407724

مصادر لـ"الخليج 365": الإرياني مُرشح لشغل منصب وزير الخارجية

https://www.alyamanalaraby.com/407731

إصابة طفلين جراء قصف حوثي على المنازل في التحيتا جنوب الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/407733

معلومات تنشر لأول مرة.. كيف يستخدم الإصلاح الإرهاب والإنفلات للعودة إلى الجنوب ؟

https://www.alyamanalaraby.com/407751

القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي عنيف على حيس بجنوب الحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/407755

تدشين برنامج تدريبي في مجال التنمية البشرية بمحافظة شبوة

https://www.alyamanalaraby.com/407759

الصحة العالمية تسلم محلية شبوة أجهزة غسيل كلوي ومحاليل طبية

https://www.alyamanalaraby.com/407761

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مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات للمليشيا الانقلابية شرقي صعدة

https://www.alyamanalaraby.com/407762

مراسلنا.. مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام يتجه الأردن للقاء المانحين الدوليين

https://www.alyamanalaraby.com/407766

وزير الأوقاف: مكرمة الملك سلمان إضافة أخوية لمواقفه في اليمن

https://www.alyamanalaraby.com/407768

والامارات يدعمان مشروع تحسين سبل عيش الأسر المعدمة في أبين

https://www.alyamanalaraby.com/407770

الإرياني يطالب غريفيث ولوليسغارد بموقف واضح من خروقات الميليشيات بالحديدة

https://www.alyamanalaraby.com/407772

قيادي في الإنتقالي: الإخوان يعبرون عن ما تريده قطر بتجاهلهم جرائم الحوثي بالشمال

https://www.alyamanalaraby.com/407782

شاهد .. قناة السعيدة تحذر من شخصين إنتحلا صفة مراسلين لديها

https://www.alyamanalaraby.com/407783

إستشهاد أكثر من 10 مدنيين في قصف حوثي إستهدف سوقاً بصعدة

https://www.alyamanalaraby.com/407787

عاجل.. الإرياني يدين مجزرة الحوثي بقصف سوق آل ثابت

https://www.alyamanalaraby.com/407786

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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