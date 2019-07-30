أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني الفترة المسائية اليوم الإثنين الموافق 29 يوليو 2019م، وهي كالتالي: قيادات حوثية بإب تمارس ضغوطها على شركة الغاز وتعتدي على موظفين https://www.alyamanalaraby.com/407714 ناشط جنوبي يكشف لـ "الخليج 365" مداخل قطر والاصلاح إلى الجنوب https://www.alyamanalaraby.com/407715 البحسني يطلع على أنشطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) بحضرموت https://www.alyamanalaraby.com/407724 مصادر لـ"الخليج 365": الإرياني مُرشح لشغل منصب وزير الخارجية https://www.alyamanalaraby.com/407731 إصابة طفلين جراء قصف حوثي على المنازل في التحيتا جنوب الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/407733 معلومات تنشر لأول مرة.. كيف يستخدم الإصلاح الإرهاب والإنفلات للعودة إلى الجنوب ؟ https://www.alyamanalaraby.com/407751 القوات المشتركة تتصدى لهجوم حوثي عنيف على حيس بجنوب الحديدة https://www.alyamanalaraby.com/407755 تدشين برنامج تدريبي في مجال التنمية البشرية بمحافظة شبوة https://www.alyamanalaraby.com/407759 الصحة العالمية تسلم محلية شبوة أجهزة غسيل كلوي ومحاليل طبية https://www.alyamanalaraby.com/407761 Advertisements مقاتلات التحالف تدمر غرفة عمليات للمليشيا الانقلابية شرقي صعدة https://www.alyamanalaraby.com/407762 مراسلنا.. مدير البرنامج الوطني لنزع الألغام يتجه الأردن للقاء المانحين الدوليين https://www.alyamanalaraby.com/407766 وزير الأوقاف: مكرمة الملك سلمان إضافة أخوية لمواقفه في اليمن https://www.alyamanalaraby.com/407768 السعودية والامارات يدعمان مشروع تحسين سبل عيش الأسر المعدمة في أبين https://www.alyamanalaraby.com/407770 الإرياني يطالب غريفيث ولوليسغارد بموقف واضح من خروقات الميليشيات بالحديدة https://www.alyamanalaraby.com/407772 قيادي في الإنتقالي: الإخوان يعبرون عن ما تريده قطر بتجاهلهم جرائم الحوثي بالشمال https://www.alyamanalaraby.com/407782 شاهد .. قناة السعيدة تحذر من شخصين إنتحلا صفة مراسلين لديها https://www.alyamanalaraby.com/407783 إستشهاد أكثر من 10 مدنيين في قصف حوثي إستهدف سوقاً بصعدة https://www.alyamanalaraby.com/407787 عاجل.. الإرياني يدين مجزرة الحوثي بقصف سوق آل ثابت https://www.alyamanalaraby.com/407786

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