غارات جوية على العاصمة صنعاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء جدد طيران العدوان السعودي الامريكي، قبل قليل، غاراته على ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات العدوان، شنت غارتين على منطقة السواد في حزيز جنوبي العاصمة صنعاء، فيما لا يزال التحليق مستر بشكل مكثف في سماء عدد من مديريات المحافظة.

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