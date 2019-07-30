مسؤول إماراتي يثير غضب اليمنيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات



أثارت تغريدات مستشار ولي عهد أبو ظبي الأكاديمي “عبدالخالق عبدالله” بشأن تقسيم اليمن، حالة الغضب والاستهجان لدى الكثير من الناشطين اليمنيين والعرب.

حيث كتب عبدالخالق على صفحته بموقع “توتير” أمس الأحد : “لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم”.!!

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ردود الفعل على هذه التغريدات تركزت على فضح جرائم الامارات كما اخذت في طريقها حكومة المرتزفة وباقي الاحزاب والفصائل المتحالفة مع العدوان السعودي الامريكي، حيث اتهمها الناشطون بأنها السبب وراء تجرأ الاماراتيين لاطلاق مثل هذه التغريدات.

واتسمت أغلب الردود العشوائية للناشطين بالتحدي والاستخفاف بهذا التصريح المستفز .

الناشطة “توكل كرمان” قالت على حسابها الرسمي “فيسبوك”: “إما يمن موحد ومستقل ومستقر وصاحب سيادة من سقطرى حتى صعدة أو لن يبقى حجر على حجر في إماراتكم الزجاجية ومملكتكم الشائخة.