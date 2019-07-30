وزارة الصحة في اليمن توجه مناشدة عاجلة لإنقاذ جرحى #مجزرة_قطابر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعت وزارة الصحة العامة والسكان الإثنين، المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن بالتحرك الجاد للمساهمة في إنقاذ جرحى مجزرة سوق آل ثابت، لا سيما في ظل وجود حالات خطيرة بين المصابين.

واشارت الوزارة الى ضرورة ان تقوم المنظمات بواجبها كون اليمن محاصرة منذ 52 شهراً، مطالبة برفع الحصار على مطار صنعاء كي يتسنى إسعاف الجرحى للخارج وإنقاذ من يمكن إنقاذه.

وأوضح الناطق الرسمي بإسم الوزارة، الدكتور يوسف الحاضري، أن عدد ضحايا جريمة العدوان في قطابر ارتفع الى 14 شهيداً بينهم 4 أطفال و25 جريحاً بينهم 11 طفلاً جراحهم خطيرة.

وندد المصدر بارتكاب تحالف العدوان هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل الجرائم السابقة التي ارتكبها العدوان طيلة اربع سنوات ونيف من العدوان على اليمن