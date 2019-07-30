اغتيال مواطن في سيئون ونجاة مسؤولين في حكومة هادي بشبوة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات
اغتال مسلحون مجهولون ، عصر الاثنين، مواطنا في مدينة سيئون، فيما تعرض منزل محافظ شبوة المعين من الفار هادي لاطلاق نار.
وأفاد شهود عيان ان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على سيارة يستقلها مواطن يدعى باتيس بجانب بقالة الربيع ومحطة فلهوم وسط سيئون واردوه قتيلاً في الحال فيما فر الجناة كالعادة لجهة غير معلومة وتم اخذ الجثة لمستشفى سيئون العام.
وتأتي حادثة الاغتيال هذه واستهداف المواطنين المدنيين وسط المدن بعد سلسلة حوادث مقتل مشابهة في عدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الاماراتي.
وفي محافظة شبوة قام مسلحون باطلاق النار واستهداف منزل المحافظ ومدير الامن في حكومة هادي.
واشارت مصادر الى ستهداف منزل محافظ شبوة في حكومة هادي، محمد صالح بن عديو ومنزل مدير الامن العميد عوض الدحبول في ساعات متأخرة من مساء السبت.
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