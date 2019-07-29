تراند اليوم : أول رد من الشرعية على الاعلان الاماراتي المؤيد للانفصال

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أول رد من الشرعية على الاعلان الاماراتي المؤيد للانفصال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - علق وزير الإعلام معمد الإرياني على تغريدة مستشار ولي عهد أبو ظبي حول تقسيم اليمن، والتي أثارت ضجة كبيرة على تويتر.

وقال الإرياني في تغريدة عبر حسابه في تويتر رصدها “المشهد اليمني”: “الوحدة اليمنية والدولة الاتحادية ليست مادة للسجال السياسي أو مدخل للاثارة فهي عنوان عزة وكرامة اليمنيين الثابت”.





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وأضاف الإرياني في إشارة لتعليق المستشار الإماراتي: الأصوات التي تطل من هنا أو هناك للنيل منها لا تمثل إلا نفسها”.

وأختتم تغريدته بالتكيد على موقف التحالف من وحدة اليمن قائلاً: “وموقف تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والمجتمع الدولي واضح وثابت في دعم وحدة اليمن وسلامة أراضيه”.